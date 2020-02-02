Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії офіційно вийшло з Європейського союзу

Про це стало відомо 1 лютого, пише Рoliteka.net.

Відомо, що за годину до важливої для всього світу новини основні телеканали запустили в ефір заздалегідь записане звернення прем'єра Бориса Джонсона до британців.

Варто відзначити, що до кінця 2020 року у відносинах між офіційним Лондоном і ЄС, практично нічого не зміниться. Даний рік (до 31 грудня) буде перехідним і сторони будуть продовжувати переговори щодо подальшої спільної роботи.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, її країна збирається зберегти близькі партнерські відносини з Великобританією після її виходу з ЄС.

Новину про вихід Великобританії з ЄС не зміг обійти стороною відомий карикатурист Сергій Йолкін. Він зобразив голову Бориса Джонсона у вигляді Колобка з російської народної казки, а Ангела Меркель постала в образі бабусі, від якої він втік.

"Я від бабусі пішов...", - каже Джонсон, вирушаючи подалі від дому з прапором ЄС.

Пост за 20 годин зібрав майже 600 лайків та багато коментарів.

"про алюзії:" ... покотилася голова в крові горя ...", "Нам би від дідуся піти", "У мене зустрічна пропозиція - нехай дідусь піде від нас", "Я від бабусі пішов" добре б підійшло принцу Гаррі ))", "А хто Лисиця?", "ну ось, перша республіка вийшла з Єссср", "Той випадок, коли можна і змінити. "Боря" з воза, коню легше...🤭", "В точку! Дуже сумне, якщо не сказати необдумане рішення Великобританії", "Ну так. Хлопчик йшов - не пішов, бабуся йшла - не пішла.. а цей клоун від кого завгодно піде", "Дивно, що лисицею не зобразили Путіна. Це було б дуже в стилі даного карикатуриста", "Правильно, вистачить годувати евроколхоз!", "Меркель, прощавай", "Бабу-ягу намалювати потрібно було. І хатинку на курячих ніжках", "Англія закрита,зламаний ключ", "у нього є своя бабуся. всім бабусям бабуся", "Тільки кінець у казки сумний", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ангела Меркель висловила надію на якнайшвидше укладання довгострокової і всеосяжної угоди.

Нагадаємо, Путін мимоволі видав претензії до України на зустрічі з Меркель.

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