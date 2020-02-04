Таким Кіану ми ще не бачили

Фотожаба з голлівудським актором Кіану Рівзом випадково потрапила на сторінку українського підручника історії

На цей факт звернули увагу користувачі Twitter

На сторінку українського підручника з історії за 10 клас випадково потрапила відома фотожаба, на якій сумний Кіану Рівз сидить у компанії будівельників на легендарному фото 1932 року "Обід на хмарочосі".

" аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх", - написав користувач під псевдонімом тремба.

Оригінальний знімок вперше з'явився в пресі в жовтні 1932 року на сторінці видання New York Herald Tribune. На фото 11 робочих обідають під час будівництва хмарочоса. Балка розташована на висоті більше 200 метрів, однак це зовсім не турбує компанію і вони виглядають спокійними.

На тому ж фото з краю можна помітити зірку фільмів "Матриця", "Адвокат диявола" і трилогії про "Джона Уіка" Кіану Рівза. Природно, що актора туди додали за допомогою фотошопу.

У Twitter вже з'ясували, що для колажу використовувався фото-мем з «сумним» Кіану Рівзом, який сидить на лавці і в самоті їсть пиріжок.

У мережі до опшлоности поставилися з гумором, посміявшись над "безсмертям" Кіану Рівза, який раніше знімався у багатьох бойовиках.

Короистувачи пояснили випадковість «особливістю» самого актора: «просто Киану вечен», «он всегда существовал», "Ривз - это всемирная история", «По ходу он Горец и бессмертный!!!», " Изучать Киану Ривза в школе было бы здорово - пусть дети знают, на кого можно равняться)))", "Хмарочес из Жмеринки".

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