У вівторок, 4 лютого, великий резонанс викликало відео, зроблено під час листування нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Ківи у Верховній Раді 

Виявляється Ілля Ківа листувався з депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським, передає Politeka.net.

Так, Жириновський запитав, чи дзвонив Ківа, на що останній поцікавився, як самопочуття у російського депутата. А пізніше за допомогою нецензурної лексики написав про українську владу. 

У мережі відразу ж підхопили новину і навіть створили фотожабу. 

Так, на сторінці користувача мережі Олексія Голобуцького була опублікована картинка, що висміює. На фото постає російський президент і колишній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв

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Гарант запитав у політика, чи писав йому Ківа, на що Медведєв з сумним обличчям відповів: "Ні. Може що сталося?".

За годину пост зібрав майже 300 лайків і трохи коментарів. 

"Клас!)", "Питання: що Ківа чеше, коли переписується з Жириком?)", "Писав - наголос на якому складі?)", - прокоментували користувачі мережі. 

Зазначимо, після оприлюднення фото Ківа віджартовувався, але потім зізнався, що дійсно знайомий з Жириновським з 2015 року, але неособисто, а по листуванню. 

Український нардеп  не бачить нічого поганого в тому, щоб листуватися з російським парламентарієм.

За словами політика вони шукають компроміси і точки дотику.

Пізніше прес-секретар Володимира Жириновського, Олександр Дюпин, спростував інформацію про знайомство російського депутата з Іллею Ківою. Як зазначив Дюпин, це все фейк, все було підлаштовано, а у Жириновського немає такого телефону, щоб вести листування. Виявляється, у парламентарія є тільки кнопковий апарат.

Раніше ми писали, що  під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі  "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" Володимир Жириновський  вирішив переробити світ і повернути кордони СРСР.

Політик упевнений, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає в переділі світу: у зміні меж і фінансової системи.

У підсумку Жириновський порадив Путіну організувати зустріч постійних членів Ради Безпеки ООН, щоб "на трьох поділити світ".

 
 
 