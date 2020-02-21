Все ж таки цим варто пишатися

В соцмережах постійно обговорюють пари, де жінка вище свого коханого, проте зріст - любові не перешкода, тому ці пари доводять, що потрібно відходити він обридлих стереотипів

Хіба зовнішні дані важливі у відносинах? Розуміння, напевно, приходить з віком і то не у всіх. Якщо людина подобається душею, то зовнішність - це вже не на першому місці. Так, повинні думати всі, без винятку, люди.

Можливо, стереотип про те, що жінка повинна бути нижче своєї коханої людини відійде, і всі перестануть обговорювати цю тему в соціальних мережах і тикати пальцями на такі пари при зустрічі.

Красуня Ліз Адамс опублікувала в Twitter фото з чоловіком, який її нижче всього на сантиметр, але красуня носить підбори. У пості вона написала, що частліва зі своїм 167-м чоловіком, поки дівчата мріють про 190-их "алкоголіків". Адамс запустила свій хештег, пише twizz.

Після цього пост Ліз став бурхливо обговорюватися в соцмережі. Дівчата почали надсилати фото зі своїми чоловіками, які нижче їх.

Наприклад, в цій парі дівчина вища за чоловіка на три сантиметри.

А тут хлопець нижче своєї коханої на 10 сантиметрів.

Чоловік виріс до 161 сантиметра, але його другій половинці плювати.

Ця дівчина хвалиться, що чоловік поводиться з нею, як з королевою.

Пара разом вже кілька років:

А ці пари одружені десятки років:

Нагадаємо, у Каліфорнії пройшло досить дивне весілля.

Ванесса і Джиммі познайомилися ще в школі і почали зустрічатися. Але дама пізніше вирішила, що вона бісексуалка, а далі – в їх житті з'явилася Саммер. Дівчина на десять років молодше пари, вони подружилися і пізніше почали жити втрьох. Такі стосунки тривають вже шість років.

Примітно, що не всі рідні молодят підтримали їх рішення.

Раніше ми писали, що американка знайшла друга, якого не бачила з п'яти років, і вийшла за нього заміж.

Наталі Кроу і Остін Тетмен познайомилися в дитячому садку в місті Окала у Флориді, коли обом було по два роки.

У 2012 році 17-річна Наталі згадала про Остіна і відшукала його в Facebook. Виявилося, що він як і раніше живе у Флориді (на той моент дівчина переїхала). Вони зустрілися й потім одружилися.

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