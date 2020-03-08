Жителі Донецька шоковані ажіотажем навколо звичайного смітника

В одному зі спальних районів окупованого Донецька поставили звичайний сміттєвий бак для збору пластикових пляшок. Але самопроголошені влади провели відкриття з помпою. Про це у соціальних мережах розповіли мешканці сусідніх будинків. А також опублікували фото з місця події.

Відкриття було настільки урочистим, що його прибуло висвітлювати місцеве телебачення. Спочатку організатори поставили жовтий контейнер-сітку. А потім, за словами очевидців, близько 10 хвилин шукали по іншим мусоркам пляшки, щоб на камеру викинути їх у новий. Цю процедуру синхронно виконали двоє чоловіків, які ще й демонстративно потиснули один одному руки.

Але не все пройшло гладко. Оператори не відразу зметикували, як краще всього зняти захід. І церемонію відкриття довелося перезнімати, а пляшки діставати з контейнера і викидати заново.



"Капець якийсь. Сьогодні у нашому дворі - телебачення приїхало 10 осіб нероб на півгодини заради установки сітки для пластикових пляшок. Це просто цирк...", – обурилися жителі Донецька.

Варто відзначити, що через шість років після окупації багатомільйонний обласний центр перетворився на місто-привид. Недавно блогер Вася Барабан опублікував на Youtube відео, зняте з вікна автомобіля. На розміщених в мережі кадрах вулиці Донецька практично повністю порожні. За весь час зйомок автор зафіксував лише кілька перехожих.

Та ж ситуація і в цілому по місту. Якщо раніше Донецьк активно забудовувався, зростала кількість торгових і розважальних центрів, ресторанів і готелів, а світові зірки приїжджали з виступами (згадайте Бейонсе на відомому стадіоні міста), то максимум, ніж зараз можуть задовольнятися жителі міста, – це зірки другого ешелону з Росії і місцева самодіяльність. Поважають себе виконавці не ризикують виступати на окупованих територіях, справедливо побоюючись проблем з кар'єрою надалі.

Нагадаємо, що "росіяни відпускники" почали мстити неугодним жителям Донбасу: "прикладом по голові і...".

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