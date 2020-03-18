Український телеканал пустив не ті титри під час звернення президента Володимира Зеленського

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, глава держави Володимир Зеленський записав нове звернення до українців, в якому закликав їх залишатися вдома в рамках карантину.

Президент також розповів, що за останній час в Україну з різних країн повернулися 23 тисячі осіб. Очільник держави пообіцяв повернути додому всіх інших, повідомивши, що будуть створені спеціальні точки в різних країнах, звідки можна буде безкоштовно повернутися в Україну.

Голосно оконфузився з відеозверненням телеканал ICTV, який запустив в ефір абсолютно інші титри.

"Це я вбила Еріку. Вона забрала у мене кохану людину. Вибачте мене, якщо зможете... Крістіан, принеси драбину... Ворсинки від мотузки спрямовані вгору...", - йшлося в титрах.

Варто відзначити, що до відеозвернення Владимимира Зеленського на телеканалі транслювався детективний серіал.

"Моніка вбила Еріку, як шкода ...", "Розсмішіть коміка", "Які професіонали, такі і титри", "Щиросердне зізнання пом'якшує покарання. Убив Еріку і зізнався", "Це шедевр", "Вова, навіщо ти це зробив ? "," Венедиктова, де кримінальна справа?"," Бідна Еріка ... "," Хтось отримав по шапці", - пишуть українці в коментарях під відеозаписом.

Відзначимо, за останню добу новим коронавірусом по всьому світу заразилися понад 11 тисяч осіб, померло 475 осіб. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними на ранок 18 березня, COVID-19 виявлений у 154 державах, загальне число хворих склало 197 139, летальних випадків 7916, одужали 81 738 осіб.

Крім цього, в Україні були зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

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