В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через те, що той заборонив громадянам виходити на вулиці
Як повідомляє Politeka, фотожабу опублікував Сергій Йолкін в Facebook.
Так, на фотографії видно, що на вулиці їде машина поліції з гучномовцем, а в цей час люди прогулюються по тротуару.
«Дозволено гуляти з собаками», - кричать поліцейські.
Українська Джолі подратувала зухвалими позами в облягаючому вбранні: «Жінка-кішка»
Женька зі "Сватів" показала, як виглядала 20 років тому, вся побита: "Взагалі не впізнати!"
"Опинимося на дні": одеські лікарі не готові до боротьби з епідемією, деталі скандалу
Світоліна похвалилася фігурою в облягаючій майці, фото: кращий ракурс
При цьому перехожі ведуть на повідках не собак, а своїх коханих, які повзуть на колінах.
«Хто ж тебе вигулює, Путін?», «Важливо не порушити графік: вранці - вона вигулює його, ввечері - він вигулює її», «а пес Діма де?», «ось змеюки. Навіть рідних на ланцюг посадити готові», «Самоізоляція, самолікування, самоліквідація», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися з-за епідемії. Фото з бункера "порвало" мережу.
Знімком Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.