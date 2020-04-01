В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через те, що той заборонив громадянам виходити на вулиці

Як повідомляє Politeka, фотожабу опублікував Сергій Йолкін в Facebook.

Так, на фотографії видно, що на вулиці їде машина поліції з гучномовцем, а в цей час люди прогулюються по тротуару.

«Дозволено гуляти з собаками», - кричать поліцейські.

При цьому перехожі ведуть на повідках не собак, а своїх коханих, які повзуть на колінах.

«Хто ж тебе вигулює, Путін?», «Важливо не порушити графік: вранці - вона вигулює його, ввечері - він вигулює її», «а пес Діма де?», «ось змеюки. Навіть рідних на ланцюг посадити готові», «Самоізоляція, самолікування, самоліквідація», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Володимир Путін вирішив-таки самоізолюватися з-за епідемії. Фото з бункера "порвало" мережу.

Знімком Путіна на карантині поділився користувач Твіттера Mikhail Golub. На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент. Позаду нього встановлено державний прапор РФ.