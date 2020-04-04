Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі за гру на роялі, яку той влаштує в разі падіння долара

Як повідомляє Politeka, кадри відбувається опублікував блогер «Двоголовий Кургінян» в Twitter.

«Той випадок, коли нафту на 10 доларів...», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Путін грає на камеру. Поверх відео накладено виконання гімну України на роялі. Це спровокувало бурхливі коментарі з боку користувачів.

Тот случай, когда нефть по 10 долларов... pic.twitter.com/iPZ4whHMwf — Двуглавый Кургинян© (@TyndaGood2) April 3, 2020

«Грає зовсім не те. Йому потрібно лебедине озеро», «пройшов на кастингу», «хокеїст він теж фальшивий», «та він скоро і не так заспіває!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в мережі рознесли Володимира Путіна за чергове безглузде розпорядження. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, в якому він продовжив "неробочий режим" до кінця квітня.

Російський художник Сергій Йолкін не зміг обійти стороною цей конфуз і зробив нову карикатуру на Володимира Путіна.

На ній можна побачити розлюченого лідера Кремля, якого розлютила реакція росіян на його звернення.

"І це звернення вам не подобається? Так вам не догодиш!", - йдеться у підписі до публікації.

Росіяни з гумором відреагували на нову карикатуру і зазначили, що нехай Володимир Путін вже остаточно йти з Кремля.

"Йди вже, тоді догодиш", "Ця плешивая... не оголошує карантин тому, що після оголошення він зобов'язаний компенсувати грошима кожній людині на цій території фінансову допомогу!", "Незрозуміло, за чий рахунок цей банкет?", "Треба починати зі слів "я втомився, я йду". Тоді вся країна буде задоволена", "Це не звернення, це якийсь.....послання", - жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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