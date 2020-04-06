В одном из отделений российского Сбербанка странно подошли к выполнению закона о дистанции

Забавное видео из банка опубликовали на Facebook-странице Mash. Отмечается, что во многих банках появились оранжевые линии на полу, за которые нельзя заступать. Деньги и паспорт в результате сотрудникам банка и клиентам приходится кидать друг в друга.

На видео видно, как клиентка банка заходит в помещение, но ее просят отойти и встать за линию. Потом она бросает паспорт в кассиршу, а та в ответ бросила деньги на пол и, как результат, часть из них оказалась на полу. Клиентка подбирает деньги с пола и жалуется на отвратительное обслуживание. Вдогонку сотрудники банка стали напоминать женщине, что сейчас карантин, которій объявил Владимир Путин, поэтому нужно сидеть дома.

Обслуживание в Сбербанке во время карантина В одном из отделений Сбербанка сейчас так Предписанная законом дистанция в полтора метра, оранжевые линии на полу, за которые нельзя заступать. Ну а паспорт и деньги кидаются туда и обратно, как учебники на перемене. всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, ловче и изобретательнее Gepostet von Mash/Мэш am Freitag, 3. April 2020

В сети видео вызвало множество негативных комментариев. Россияне в шоке от обслуживания в отечественных банках.

«В нормальных банках, один стоит возле кассира, а вот последующим нужно стоять возле красной черты и ждать своей очереди, а такой ужас я вижу первый раз»,

«Дали предписание, выполнять надо. Неужели нельзя включить мозги и как то выполнять, чтоб клиенты не смотрелись униженными, а сотрудники без мозгов эти»,

«Дак вот как покупателям сдачу давать нужно»,

«Это вообще клиника!!! Унижение человеческого достоинства!!!», - пишут пользователи сети.

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