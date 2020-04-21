Лідер країни-агресора Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги

Про це пише Politeka.net.

На цей раз приводом для появи їдких коментарів стала онлайн-нарада Володимира Путіна з російськими топ-чиновниками.

Відеоролик в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

На відео можна побачити, як перед нарадою чиновники займалися своїми справами і в момент, коли на зв'язок вийшов Володимир Путін, злякалися і різко сконцентрували свою увагу на моніторах.

«Шановні колеги, добрий день!»: Реакція на появу Путіна», - сказано в підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост Смирнова і зазначили, що кремлівські пропагандисти будь-якими методами намагаються підняти нульовий рейтинг Володимира Путіна.

"Прям як статисти на студії у Соловйова,відточена синхронність", "Так смішно, коли пропагандисти все ще намагаються реанімувати нульовий рейтинг сцаря", "Клоуни", "Фортечні побачили пана, який виходить на ганок маєтку", "Тьху... гидко дивитися на це", "Як завжди дід запізнився, всі втомилися його чекати. Вже і в телефонах пограли, і чай попити встигли. І ось нарешті він зволив з'явитися...", "Все як на злодійській сходці", "Мішустін з очок вистрибнув", "Пахан пьорнув, холуї стрепенулися", - жартують вони в комментариях.

«Уважаемые коллеги, добрый день!»: Реакция на появление Путина pic.twitter.com/ZKBt8vn0wG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 19, 2020

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін розсунув ноги і привітав росіян з Великоднем. Скандальне відео опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

«У нас в народі кажуть: на Бога надійся, а сам не зівай. Ми так і робимо. Але в цей світлий празник Воскресіння Христового все-таки хочеться сказати: все буде добре з Божою допомогою. З святом вас. Будьте щасливі і здорові», - заявив Путін під час обігу.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що у Путіна дуже затишний особистий бункер, про який можуть тільки мріяти прості громадяни.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.