Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
На цей раз користувачів соціальних мереж повеселили зміни в зовнішності лідера Кремля, які породили чутки про можливе зникнення Путіна.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив користувач під псевдонімом Дмитро Stoff.
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"Придивіться до цієї фотки уважніше. Збільшіть. Чи не здається вам, що тип на ній більше нагадує якогось чувака в масці, ніж живого Пиню?", - підписав він скандальні знімки президента Росії.
Росіяни з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що нинішній Володимир Путін не схожий на людину, яка прийшла до влади в 1999 році.
"Обколотий весь", "Фантомас?", "У нього явно неземне походження", "Рептилоїд?", "Ось один мій знайомий кричить, що це маска, яку на іншу людину одягли, і називає мене тупий, тому що я цього не бачу", "А під маскою Безруков", "Та він у ботоксі весь, натягнули обличчя", "Це бункерний, новий двійник", "Безруков. Спасибі що живий", "Я сумніваюся, що він взагалі людина", "Він вже нагадує мумію Леніна в мавзолеї", "Не, просто ботокс відшаровується", "Хворіє бідний, гример годину штукатурив", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін розсунув ноги і привітав росіян з Великоднем. Скандальне відео опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.
«У нас в народі кажуть: на Бога надійся, а сам не зівай. Ми так і робимо. Але в цей світлий празник Воскресіння Христового все-таки хочеться сказати: все буде добре з Божою допомогою. З святом вас. Будьте щасливі і здорові», - заявив Путін під час обігу.
Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що у Путіна дуже затишний особистий бункер, про який можуть тільки мріяти прості громадяни.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
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