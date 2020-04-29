Я вважаю, що в кінці року просто зобов'язані прилетіти інопланетяни. У цього екшену повинен бути феєричний фінал

-Тобі не здається що я поправилася?

-Люба,ти ніколи й не була худенькою...

Час смерті: 11: 40

Причина смерті: коронавірус

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Бізнес у нього був невеликий і досить збитковий. Кожен день купував багато пива, випивав його, а порожні пляшки здавав за гроші. Особливо не пошикуєш, але на хліб вистачало.

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Сьогодні моя дівчина підійшла до мене гола, з двома подушками на спині, плюнула і сказала, що вона не верблюд. Ось це я розумію, рольові ігри, а ваші медсестри з пожежниками - фігня.

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У житті багато чого досягають Антони та Едіки. З дитячих років їм доводиться показувати своїми успіхами, що вони зовсім не те, що римується з їх іменами.

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Зараз був на батьківських зборах. На дистанційці. Перший раз присутній на зборах у сорочці і трусах. Іноді вимикав камеру, щоб ковтнути пива. Причому, судячи з блимання камер, не я один такий. Мені сподобалося.

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Нарешті збувається мрія урядів всіх країн: на невдоволений народ вже вдалося надіти маски. Наступним кроком будуть суворі повідки і намордники.

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Надто сором'язливий чоловік за 3 хвилини довів дівчину до сарказму.

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Ніколи не відповідайте на дзвінок з незнайомого номера: можливо, це знайомий.

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- Нам захотілося почути будинку тупіт маленьких ніжок і тому ми купили собаку.

- Собаку?!

- Собака дешевший і ніг у нього більше.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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