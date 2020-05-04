Російську територію покинув відомий стендап-комік Олександр Долгополов, який встиг прославитися жартами про президента РФ Володимира Путіна

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який нещодавно розкритикував російську владу і російське суспільство, поскаржився на переслідування в РФ. Так, він заявив, що його почала шукати поліція через його критичні заяви на адресу російської влади.

Все почалося після того, як він пожартував про президента РФ Володимира Путіна.

"Я помітив, що після виборів населення розділилося на дві частини. Тепер з одного боку – люди, які за Путіна, з іншого – ті, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки. Вам не здається дивним, що всі фанати Путіна виглядають, як масовка з "Божевільного Макса"? Навіть якщо Путін вийде і скаже: "Знаєте що? Я видаю указ, за яким всі росіяни повинні стрибнути в лаву", – ці люди подивляться і скажуть: "О боже мій! Який жах! Де ми візьмемо лаву, Володимир Володимирович? У нас немає лави надворі. Що нам робити, наш мудрий вождь?" – жартував Долгополов.

Крім того, комік якось висміяв Путіна і опозиційного політика Олексія Навального.

А в листопаді 2019 року в інтерв'ю журналістові і блогеру Юрію Дудю Долгополов розповів, що коли перший раз пожартував про політику – йому сказали, щоб більше такого не було на сцені.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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