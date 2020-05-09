Галя голила зону бікіні і замість дзеркала використовувала фронтальну камеру. Коли по екрану попливли сердечка, почала щось підозрювати...
– І як твоя дружина в ліжку?
– Поки поміщається.
***
– Скільки часу може перебувати людина без скафандра в космосі?
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– Та, власне, вічно...
***
– Після коронавіруса наш бюджет розвалиться...
– Ну так ціни на нафту нижче плінтуса. — Не тому. — Глобальна фінансова криза?
– Нєа.
– Допомога олігархам, які втратили прибутки? — Це святе, але не тому. Просто всі причетні і особливо непричетні випишуть собі такі премії за перемогу над заразою, що казна лопне!
***
– Любий, кого б ти хотів побачити в спальні сьогодні увечері: бешкетну медсестру, боязку покоївку або сувору вчительку?
– Ти мою позицію знаєш: не потрібні нам поки всі ці ігри, ми ж і так молоді, все на емоціях. Давай, пізніше пограємо, років через двадцять!
– Боюся, через двадцять років до тебе в спальню прийдуть немолода санітарка тітка Клава, прибиральниця тьотя Маша або заслужений вчитель Людмила Костянтинівна!
***
Два собаківника хваляться своїми собаками.
– У мене собака підходить до дверей і сама дзвонить у дзвінок.
– А у мене — не дзвонить.
– Дааа, тупувата...
– Ні, просто у неї свій ключ є.
***
На співбесіді.
— Що ви вмієте найкраще робити?
— дуже швидко Я вважаю.
— Ну, скільки буде 758 помножити на 652 і розділити на 9?
— 22.
— Але це ж неправильно!
— Зате дуже швидко.
***
Через загальну самоізоляцію по всьому світу зросла кількість розлучень. Виявляється, вибираючи людину на все життя, люди не думали, що з ним доведеться жити цілий тиждень.
***
— Алло, Роза?
— Так?
— А шо ви робите ввечері? Тільки не подумайте нічого поганого. Але, якщо подумаєте, як вам ідея?
***
Найпростіший спосіб затролити дівчаток з инстаграма, виклавши групове фото, — задати у коментарях питання: "А страшненьку як звуть?
***
Доктор, я, здається, захворів на коронавірус...
— Ви — політик?
– Ні.
– Тоді, може, ви — музикант?
– Ні.
– Ну, може бути, ви — хоча б, актор?
– Ні.
– Тоді, голубчику, ідіть на хрін: у вас — звичайний грип! )
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