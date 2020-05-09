Галя голила зону бікіні і замість дзеркала використовувала фронтальну камеру. Коли по екрану попливли сердечка, почала щось підозрювати...

– І як твоя дружина в ліжку?

– Поки поміщається.

***

– Скільки часу може перебувати людина без скафандра в космосі?

– Та, власне, вічно...

***

– Після коронавіруса наш бюджет розвалиться...

– Ну так ціни на нафту нижче плінтуса. — Не тому. — Глобальна фінансова криза?

– Нєа.

– Допомога олігархам, які втратили прибутки? — Це святе, але не тому. Просто всі причетні і особливо непричетні випишуть собі такі премії за перемогу над заразою, що казна лопне!

***

– Любий, кого б ти хотів побачити в спальні сьогодні увечері: бешкетну медсестру, боязку покоївку або сувору вчительку?

– Ти мою позицію знаєш: не потрібні нам поки всі ці ігри, ми ж і так молоді, все на емоціях. Давай, пізніше пограємо, років через двадцять!

– Боюся, через двадцять років до тебе в спальню прийдуть немолода санітарка тітка Клава, прибиральниця тьотя Маша або заслужений вчитель Людмила Костянтинівна!

***

Два собаківника хваляться своїми собаками.

– У мене собака підходить до дверей і сама дзвонить у дзвінок.

– А у мене — не дзвонить.

– Дааа, тупувата...

– Ні, просто у неї свій ключ є.

***

На співбесіді.

— Що ви вмієте найкраще робити?

— дуже швидко Я вважаю.

— Ну, скільки буде 758 помножити на 652 і розділити на 9?

— 22.

— Але це ж неправильно!

— Зате дуже швидко.

***

Через загальну самоізоляцію по всьому світу зросла кількість розлучень. Виявляється, вибираючи людину на все життя, люди не думали, що з ним доведеться жити цілий тиждень.

***

— Алло, Роза?

— Так?

— А шо ви робите ввечері? Тільки не подумайте нічого поганого. Але, якщо подумаєте, як вам ідея?

***

Найпростіший спосіб затролити дівчаток з инстаграма, виклавши групове фото, — задати у коментарях питання: "А страшненьку як звуть?

***

Доктор, я, здається, захворів на коронавірус...

— Ви — політик?

– Ні.

– Тоді, може, ви — музикант?

– Ні.

– Ну, може бути, ви — хоча б, актор?

– Ні.

– Тоді, голубчику, ідіть на хрін: у вас — звичайний грип! )

Нагадаємо, пропагандистку Симоньян довели до божевілля одним жартом, весь Кремль на вухах.

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