– У тебе 500$, твоїй колишній потрібні 200$, а твоїй нинішній – 300$, скільки в тебе залишиться?
– 500$ і два пропущених дзвінка.
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А як називається ця штука, яку дубасять діти, щоб з неї вивалилися якісь цінності типу подарунків або солодощів? Згадав – “батько”.
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У дитинстві, пам'ятаю, завжди, поки їв морозиво, стаканчик размокав і протікав знизу.
Як тільки я подорослішав і навчився їсти морозиво швидше, ніж воно протече, в моє життя увірвалася шаурма.
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– Хлопці, в кого зараз моя лялька вуду — вийміть у неї руку зі штанів, тут люди.
***
-Ласкаво просимо в суспільство зануд, беріть стілець і сідайте.
– Технічно кажучи, це табуретка, у стільця є спинка…
– Ооооооу, так у нас новий голова!?
***
– О, привіт, а ми як раз про тебе говорили!
– І що говорили?
– Хоч би не приперся.
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Чоловікові прописали щоденні уколи, а робити їх попросили сусіда Івана Петровича – він лікар. Як були у нас гості, заходить сусід і з порога на всю квартиру:
– Здорово, Люба! А я до твого чоловіка! Ж*пу є чим змастити?
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Люди, які приходять на святкування дня народження з фразою “подаруночок буде пізніше”, ніколи тобі ніфіга не подарують.
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Гарна штука — домофон! Сьогодні не пустив в під'їзд трьох “коней у пальто”, “діда Піхто” й “Агнію Барто”!
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Скоро мені все це набридне і я викинуся з вікна. Якщо живеш на першому поверсі, іноді можна собі дозволяти такі примхи.
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– Мені дуже складно. І важко. Скажи що-небудь втішне.
– На вихідних нап'ємося.
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Скоріше б закінчилася моя дієта, щоб я могла їсти спокійно шоколадки. Вірніше, я їх їм, але якось неспокійно!
Нагадаємо, 90-річна українка сіла за штурвал літака.
Як писала Politeka, що Лукашенко висміяли через білоруського Майдану проти Росії.
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