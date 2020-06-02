– У тебе 500$, твоїй колишній потрібні 200$, а твоїй нинішній – 300$, скільки в тебе залишиться?

– 500$ і два пропущених дзвінка.

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А як називається ця штука, яку дубасять діти, щоб з неї вивалилися якісь цінності типу подарунків або солодощів? Згадав – “батько”.

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У дитинстві, пам'ятаю, завжди, поки їв морозиво, стаканчик размокав і протікав знизу.

Як тільки я подорослішав і навчився їсти морозиво швидше, ніж воно протече, в моє життя увірвалася шаурма.

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– Хлопці, в кого зараз моя лялька вуду — вийміть у неї руку зі штанів, тут люди.

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-Ласкаво просимо в суспільство зануд, беріть стілець і сідайте.

– Технічно кажучи, це табуретка, у стільця є спинка…

– Ооооооу, так у нас новий голова!?

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– О, привіт, а ми як раз про тебе говорили!

– І що говорили?

– Хоч би не приперся.

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Чоловікові прописали щоденні уколи, а робити їх попросили сусіда Івана Петровича – він лікар. Як були у нас гості, заходить сусід і з порога на всю квартиру:

– Здорово, Люба! А я до твого чоловіка! Ж*пу є чим змастити?

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Люди, які приходять на святкування дня народження з фразою “подаруночок буде пізніше”, ніколи тобі ніфіга не подарують.

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Гарна штука — домофон! Сьогодні не пустив в під'їзд трьох “коней у пальто”, “діда Піхто” й “Агнію Барто”!

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Скоро мені все це набридне і я викинуся з вікна. Якщо живеш на першому поверсі, іноді можна собі дозволяти такі примхи.

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– Мені дуже складно. І важко. Скажи що-небудь втішне.

– На вихідних нап'ємося.

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Скоріше б закінчилася моя дієта, щоб я могла їсти спокійно шоколадки. Вірніше, я їх їм, але якось неспокійно!

Нагадаємо, 90-річна українка сіла за штурвал літака.

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