– Тут Машку бачила. Змарніла як! За півроку кілограмів 20 скинула!!! Цікаво, на якій вона дієті сидить?
– «Допомога по безробіттю» називається…
***
– Поясни мені, як дівчина, коли у вас перепади настрою, вам необхідна увага чи краще не чіпати взагалі?
— Так.
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Варто визнати, що все в цьому житті можна пояснити трьома речами:
1. Астрологія.
2. Циганська порча.
3. Магнітні бурі.
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Медицина зробила крок вперед, залишивши далеко позаду наше селище.
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Дівчина сказала, що я в неї перший, але шрам від кесаревого якось напружував.
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Іноді зустрінеш когось і з першого погляду розумієш – ось та людина, без якої ти хочеш прожити все своє життя.
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– Пийте три рази на день.
– А які таблетки?
– Причому тут таблетки?
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Дивують ці сучасні модні тенденції, у всіх баб брови як у розлюченого самурая, який іде в останній бій.
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Хотів у домашніх умовах зробити антисептик для рук. Взяв 200 грамів горілки, а далі не пам'ятаю, все як в тумані.
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Ви знаєте це відчуття, коли прокидаєшся вранці повний сил і вируючої енергії, переробляєш купу справ, лягаєш раніше в передчутті наступного плідного дня? От і я не знаю.
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Стара бабця стоїть на світлофорі:
- Допоможи, синку, через дорогу перейти.
- Зараз, зелений загориться.
- На зелений я і сама можу.
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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