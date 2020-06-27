Цікаво, якщо я продам аккаунт сина і чоловіка в “Танках” і куплю собі путівку на море – я до вокзалу доїхати встигну?!
Мій кіт – учасник руху BLM.
По-перше, він чорний.
По-друге, він щоночі влаштовує погром у квартирі.
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-Не могли вирішити з чоловіком, куди подіти гроші, і прийшли до суперечки: якщо чоловік витримає 3 тижні без сексу – гроші його
- Тобто, ти залишишся в результаті і без сексу, і без грошей?
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Директор м'ясокомбінату викликав начальника охорони:
– Підсильте, будь ласка, охорону складу, щоб всяка шпана з вулиці нашу ковбасу не крала.
– Посилили вже. А ось на прохідній охорони немає, треба б поставити.
– Не треба. Наші працівники знають, з чого робиться наша ковбаса, тому свої красти ніколи не будуть.
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Під приводом інтимного зв'язку жінка заманила в свою квартиру чоловіка, щоб той перевстановив їй вінду.
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Якщо падає вилка, значить, прийде жінка. Якщо ніж – то чоловік. А якщо падає настрій, значить скоро прийде грьобаний Понеділок.
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Принц дивився на кришталевий черевичок розміру 43 і поступово холонув усередині.
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– Грішна я, батюшко.
– Знаю.
– Мені всі дорікають в безладних зв'язках, а у мене ж все-все в книзі записано: хто, коли, скільки.
– Ти знову прийшла мене шантажувати?
***
- Міша, якими долями в нашому закутку? Як відпочили?
- Не питайте, жахливо.
- А шо таке, погода була погана?
- Та ні, погода гарна, сонце всі два тижні.
- То, може, море холодне?
- Та ні, і море тепле, 20-25 градусів.
- Може, пляж поганий, камені?
- І пляж хороший - пісок, суцільний пісок.
- Так у чому ж справа?
- Так ви ж не про те все питаєте! Ви запитайте, скільки все це коштувало...
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
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