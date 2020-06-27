Цікаво, якщо я продам аккаунт сина і чоловіка в “Танках” і куплю собі путівку на море – я до вокзалу доїхати встигну?!

Мій кіт – учасник руху BLM.

По-перше, він чорний.

По-друге, він щоночі влаштовує погром у квартирі.

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-Не могли вирішити з чоловіком, куди подіти гроші, і прийшли до суперечки: якщо чоловік витримає 3 тижні без сексу – гроші його

- Тобто, ти залишишся в результаті і без сексу, і без грошей?

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Директор м'ясокомбінату викликав начальника охорони:

– Підсильте, будь ласка, охорону складу, щоб всяка шпана з вулиці нашу ковбасу не крала.

– Посилили вже. А ось на прохідній охорони немає, треба б поставити.

– Не треба. Наші працівники знають, з чого робиться наша ковбаса, тому свої красти ніколи не будуть.

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Під приводом інтимного зв'язку жінка заманила в свою квартиру чоловіка, щоб той перевстановив їй вінду.

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Якщо падає вилка, значить, прийде жінка. Якщо ніж – то чоловік. А якщо падає настрій, значить скоро прийде грьобаний Понеділок.

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Принц дивився на кришталевий черевичок розміру 43 і поступово холонув усередині.

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– Грішна я, батюшко.

– Знаю.

– Мені всі дорікають в безладних зв'язках, а у мене ж все-все в книзі записано: хто, коли, скільки.

– Ти знову прийшла мене шантажувати?

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- Міша, якими долями в нашому закутку? Як відпочили?

- Не питайте, жахливо.

- А шо таке, погода була погана?

- Та ні, погода гарна, сонце всі два тижні.

- То, може, море холодне?

- Та ні, і море тепле, 20-25 градусів.

- Може, пляж поганий, камені?

- І пляж хороший - пісок, суцільний пісок.

- Так у чому ж справа?

- Так ви ж не про те все питаєте! Ви запитайте, скільки все це коштувало...

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».

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