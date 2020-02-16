Невідомі підірвали банкомат Приватбанку в Миколаєві
В ніч на неділю, 16 лютого, з допомогою вибуху двоє чоловіків проникли у відділення "Приватбанку" на вулиці Космонавтів у Миколаєві. Про це повідомляють місцеві ЗМІ портал "Новости-N".
За словами очевидців, вибух прогримів приблизно о 3 годині ночі. Один зі свідків інциденту каже, що через кілька хвилин після гучного вибуху бачив двох чоловіків у темному одязі, які тікали в напрямку вулиці Кірова.
На місце події прибули копи, які викликали слідчо-оперативну групу Інгульського районного відділу поліції. Біля підірваного банкомату копи виявили всипаний грошима підлогу, номіналом в 500 і 200 гривень.
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В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав, а сума викрадених коштів склала понад 250 тисяч гривень. Всього в банкоматі було близько 700 тисяч гривень.
Місцевим пощастило, що зловмисники підірвали банкомат, який знаходиться в нежитловому будинку. На даний момент копи встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до вибуху.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 "Крадіжка, вчинена у великих розмірах". Стаття може позбавити волі на термін до 8 років.
Нагадаємо, що ПриватБанк звинуватили в крадіжці грошей з рахунку клієнта. Свою скаргу на тематичному порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.
«Казковий банк. Протягом місяця двічі вкрали гроші 10 000 грн. На запит відповіли, що у них такий договір з Google, звертайтеся туди. Карту свою ніде не реєстрував, cvv не показував. Запропонували довести самому собі, що крадуть всередині банку», - описав свою ситуацію клієнт. Він додав, що співробітники місцевих відділень Приватбанку нічого не вирішують, а лише намагаються нав'язати людям кредит, щоб потім ці гроші вкрасти.
Також ми писали, що ПриватБанк звинуватили в приховуванні інформації при оформленні кредитних карт. Клієнт зазначив, що оформив кредитну карту з пільговим періодом на 55 днів, але дуже скоро ПриватБанк почав вимагати повернути витрачені кошти.
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