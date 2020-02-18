"Ні на хвилину не перестають"

Жителі Донбасу діляться в мережі кадрами боїв: окупанти намагаються прорватися через лінію розмежування

Як передає Politeka.net, відео поділилася користувачка соцмережі Фейсбук, мешканка Попасного Марина Устенко. На записі чути каннонаду.

18.02.2020 р. Прямий ефір « Доброго ранку, Попасна...» Gepostet von Марина Устенко am Montag, 17. Februar 2020

Користувачі активно коментують побачене.

"Бережи господь наших попаснян!"

"Убл*дки! Коли ж ті су*и повиздихають...!"

"З п'ятої ранку теж саме! Ні на хвилину не перестають"

"Господи, бережи людей!Будь проклятий той хто затіяв цю війну!Господи там же діточки!"

Також з'явилися кадри з Голубівки Луганській області, на яких видно як загарбники ведуть вогонь у бік українських позицій.

За оновленими даними зі штабу ООС, поблизу населених пунктів Новотошковське, Орехово, Кримське, Хутір Вольний бої закінчилися. Підрозділи ООС надали адекватну відповідь окупантам.

В результаті боїв, один український воїн загинув, четверо отримали легкі поранення. У ворога - один загиблий, п'ятеро з важкими травмами.

В даний час супротивник зажадав режим тиші.

Нагадаємо, в прес-центрі ООС сьогодні вранці, 18 лютого, повідомили, що "збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковське, Орехово, Кримське, Хутір Вільний. Окупанти вели обстріл по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".

Наголошується, що таких масштабних боїв на Донбасі не було з 2018-го року.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.