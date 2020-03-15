Українських туристів, відпочиваючих в Єгипті закрили на карантин через спалах китайського коронавіруса

Спочатку таку інформацію оприлюднила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вона зазначила, що 730 українців виявилися ізольованими в Єгипті з-за того, що у двох туристів виявили захворювання COVID-19.

"За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть покинути територію готелю", - повідомила представник МЗС.

Пізніше "Українська правда" розмістила відео, яке записав один з відпочиваючих.

Він повідомив, що вилетіти в Україну група туристів повинна була вранці в неділю, 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, а про карантин в готелі туристів повідомили ввечері в суботу, 14 березня.

"Керівництво готелю офіційно не підтверджує інформацію про виявлення коронавіруса у одного з відпочивальників. Карантин ввели з 21:30 , при цьому автобуси регулярно прибирають і вивозять італійських туристів, які також повинні знаходитися на карантині", - повідомив чоловік, при цьому додав, що не знає, скільки триватиме карантин.

Українець розповів про умови перебування в готелі.

"В готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за регульованим тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати", - розповів він.

Як відомо, Україна з 17 березня закриває кордони для іноземців, щоб зупинити поширення коронавіруса. Українців, які захочуть повернутися додому, будуть впускати в країну.

за Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Найбільше хворих у Китаї, Італії, Ірані та Південної Кореї. В Європі і США рахунок йде на тисячі заражених.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення: що зміниться з 17 березня.