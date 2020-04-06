Моторошна НП відбулося у Рівненській області у неділю, 5 квітня

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, і публікує фото масштабної пожежі.

Автор цих фото Vad V. Polenchuk написав, що коли він знімав цей кошмар з дрона, сотні птахів з криком кружляли над попелищем, адже там, у вогні, зникли їхні гнізда.

Також в ДСНС відповіли на закиди в тому, що про пожежі в екосистемах говорять дуже часто.

«Вірус ми подолаємо. А ось на цій випаленій, мертвою, стражденної землі жити дітям і онукам тих, хто каже "скільки можна про це говорити"… Тому будемо говорити і показувати стільки, скільки треба», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вже наскільки днів пожежники не можуть загасити страшна пожежа у Чорнобильській зоні. Інформація про лісовій пожежі в Чорнобильській зоні надійшла в ДСНС 4 квітня.

При цьому мешканці Києва та області скаржилися, що страшний сморід стоїть на вулицях і проникає навіть в будинку. Люди рятуються від смороду як можуть: наглухо закривають вікна і двері і уникають виходу на повітря.

У мережі відзначили, що неприємний запах відчувався також у районі Троєщини і Нивок.

За станом на 22:00 5 квітня пожежні продовжували боротися з вогнем на площі 25 гектарів в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, отруйний смог оставляет зловісні сліди на склі, такого в Україні ще не було: «Ось, чим ми дихаємо».

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