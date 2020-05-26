Причиною падіння вертольота Мі-8 могла стати технічна несправність

Трагедія сталася вранці 26 травня в Андирському районі Чукотки в Росії, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канали 360tv.ru і Mash.

Повідомляється, що Мі-8 впав недалеко від аеродрому Вугільні копальні незадовго після зльоту. Після удару об землю літальний апарат загорівся. В результаті НП ніхто не вижив, загинули чотири людини.

У Міноборони заявили, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

У мережі з'явилися перші кадри з місця НП.

Раніше ми повідомляли, 19 травня в Підмосков'ї розбився військовий вертоліт. Так, неподалік від міста Клин Мі-8 впав під час навчально-тренувального польоту.

Судно впало в болото на безлюдній місцевості. Нікому з екіпажу вижити не вдалося. Всього в результаті авіакатастрофи загинули три людини.

За попередніми даними, вертоліт впав через технічну несправність. Відомо, що він виконував політ без боєкомплекту.

Ще до рятувальників вертоліт виявили очевидці. Люди розповіли, що помітили над лісом завис літальний апарат, який обертався навколо свого гвинта у зворотний бік. За їх словами, вертоліт зробив близько 10 обертів і впав на землю з висоти близько 100 метрів.

Нагадаємо, літак з росіянами несподівано впав, ніхто не вижив: перші подробиці і кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, літак з росіянами впав на злітну смугу: люди падали один за іншим, відео.