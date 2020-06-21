"У потерпілих мабуть дуже "радісні" обличчя були"

Нардеп Микола Тищенко в черговий раз розгнівав киян - ті ще не встигли забути історію з піском для дитячих майданчиків, як політик знову дав привід для критики

Як відомо, вранці 21 червня в Києві у десятиповерхівці по проспекту Григоренка, 41 стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого обвалилося чотири поверхи з 5-го по 8-й включно, троє людей загинули, 23 евакуйовані, ще троє дістали з-під завалів живими.

В той час, як проводилася рятувальна операція на місці з'явився народний депутат Микола Тищенко - та не з порожніми руками, а з пакетами, забитими лимонами. Про це повідомляють журналісти в соцмережі.

"Тищенко приніс вітамінів, і пішов радитися з Аваковим. До Авакова не пускають і проганяють", - пише журналістка Мар'яна П'єцух.

"У людей горе, а Коля Тищенко хоче бути мером", - зняв нардепа на місці НП інший представник ЗМІ Василь Крутчак.

Українці активно коментують подію і, зокрема, епічну появу Тищенка з цитрусами або одягають. Примітно, що жест політика ніхто не оцінив - лимони так і залишилися лежати на лавці.

"Піску хоч трохи привіз?"

"Боже, яке воно огидне"

"Генерал піщаного кар'єра"

"У потерпілих мабуть дуже "радісні" обличчя були"

"Лимони в таких ситуаціях дійсно допомагають))"

"цей ще не став мером а вже тягне на найголовнішого де*іла!"

В людей горе, а тупий Коля Тищенко хоче бути мером. Gepostet von Vasyl Krutchak am Sonntag, 21. Juni 2020

Нагадаємо, до цього нардеп осоромився, коли засипав дитячі майданчики піском. Привіз стільки, що, напевно, і на всю Африку вистачило б - з запасом. Багато користувачів спочатку подумали, що це якийсь фейк, або підступи опонентів. Але не ні - Тищенко дійсно похвалився своєю роботою і допомогою населенню.

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