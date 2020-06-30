Не встигли українці оговтатися від повеней, які принесли мільярдний збиток, як зіткнулися з новою руйнівною стихією

Згідно з даними Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України, 29 червня в Чернівецькій області, яка найбільше постраждала від повеней, зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 2,4 балу в 11:41.

Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Новодністровськ, Сокирянського району на глибині 5 км. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. На щастя, поки обійшлося без постраждалих.

До цього відразу два землетруси зафіксували в Закарпатській області. Стихія обрушилася 25 червня у Тячівському та Іршавському районах. Перший землетрус стався в 11.43, його магнітуда склала 1,1 бала за шкалою Ріхтера. Другий — у 16:19 з магнітудою в 2,3 бали.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, потоп на заході України у 2020 році перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року. Причиною повеней поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і повені.

25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

За словами губернатора Чернівецької області Олексія Бойко, підрахунок збитків ще триває, але за попередніми даними сума вже досягла 1 млрд 50 млн гривень.

Складна ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківської, трьох районах Закарпаття, одному районі Львівщини та трьох районах Чернівецької області.

Нагадаємо, землетрясения, торнадо і снігопади розривають Україну: але це ще не все: «сюрпризи» літа