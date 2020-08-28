​Жителі тимчасово окупованого Севастополя обурилися активізацією військової техніки в місті

Відомо, що в місті пройде показовий форум "Армія-2020",



Як стверджують місцеві жителі, під час репетиції танки поставили прямо біля житлових будинків, а деякі на знак протесту навіть вивісили банер з написом "Приберіть танки від наших будинків!".

"Під час підготовки до форуму військові щодня стріляли з автоматів, з бойових вертольотів, танків і проводили репетицію авіашоу на надзвукових літаках, опускаючись під час маневру на висоту 50-100 метрів від Землі при нормативі для населених пунктів не менше 300 метрів", - цитує "Діалог" повідомлення російських ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилися кадри з даних навчань.

Як видно на записах, пара винищувачів виконують фігури вищого пілотажу над містом.

«Севастополь. Над містом, над житловими будинками. Гаразд би, звалилося якось на понаехов-лаптей, але може і на нормальних людей впасти», «Долітаються одного разу«,» атракціон» він впав "не за горами", – підписала відео автор.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, підрозділи збройних сил РФ продовжують нести втрати особового складу.

За останній місяць, з початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі (від 27 липня) ворожі підрозділи втратили 21 людини померлими і 29 пораненими і травмованими.

Нагадавши, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

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