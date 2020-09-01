Під офісом Володимира Зеленського виявили бойову гранату

Надзвичайна подія в Києві сталася ввечері у вівторок, 1 вересня. Про це написав у своєму Телеграм-каналі нардеп від Партії «Слуга народу» Олександр Качура. За його словами, після знахідки правоохоронці були змушені перекрити всю Банкову вулицю.

На місці знахідки проводяться слідчі дії. Також на Банковій помічена машина швидкої допомоги, яка чергує неподалік від місця знахідки.

"Під офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекритий поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату", - розповів нардеп.

Інші подробиці про інцидент поки не розкриваються.

Відзначимо, що самого президента в офісі швидше за все не було. Так, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відправився до Харкова з дводенною поїздкою. Як стало відомо, президент повинен прибути в місто ввечері 1 вересня.

2 вересня на цілий день запланована насичена програма робочих поїздок і зустрічей глави держави.

Також ми повідомляли, що Зеленський розкритикував деяких представників партії "Слуги народу".

Глава держави виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».

Нагадавши, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

Як повідомляла Politeka, незадоволеному "слугами" Зеленському вказали на власний прорахунок.

Також Politeka писала, що "слуга народу" влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".