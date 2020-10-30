Розмови про закінчення перемир'я на Донбасі є надто перебільшеними

Як передає Politeka з посиланням на УНН, таку думку висловив військовий експерт та представник України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

Так, на думку експерта, на тлі обстрілів з боку бойовиків, в результаті чого загинули двоє українських військових, можна говорити про окреме збройне порушення.

"Ми не можемо говорити так (про закінчення режиму тиші, - ред.). Це буде дуже сильно перебільшено. Ми можемо говорити, що є окреме збройне порушення режиму припинення вогню, яке, на жаль, призвело до таких тяжких наслідків", - зазначив він.

За словами Арестовича, велика роль в переговорному процесі буде покладатися на представників ОБСЄ.

"Зараз будемо вирішувати, тому що ситуація важка. Ми чекаємо відповіді від інших делегацій. Загинуло двоє військовослужбовців Збройних сил України, двоє - поранені. І зараз, якщо таке засідання відбудеться, ми чекаємо відповіді від представників ОБСЄ. Буде поставлено питання, щоб ОБСЄ, як посередник, вжила всіх необхідних заходів, щоб повернутися до нормалізації і розблокування переговорів в рамках Мінських угод. Будемо говорити жорстко. Якщо не буде зборів, чи будемо ми стріляти у відповідь, чи ні, треба питати не в мене. Для цього є військове командування. Ми в рамках делегації ТКГ, використовуючи наші механізми, зробимо все, щоб ескалацію було призупинено, і режим припинення вогню продовжився", - підсумував Арестович.

Як відомо, 29 жовтня на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. У штабі ООС повідомили, що за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції бійців ЗСУ.

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