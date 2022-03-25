Генштаб Міноборони і розвідувальне співтовариство України відмічають вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках перейшли до оборони.

Про це, як пише Politeka.net, в ході брифінгу розповів радник голови Офіса президента України Олексій Арестович.

За його словами, у Росії також виникли проблеми з резервами - багато військовослужбовців відмовляються їхати в Україну. І для цього є декілька причин.

«Це і величезні втрати, які вони тут несуть. І так, зокрема батальйонно-тактична група 200-й… невдала назва… окрема мотострілецька бригада, яка брала участь в «спецоперації» на території України, понесла значних втрат в живій силі. З 648-ми військовослужбовців, яких було відправлено, загинуло 645. Залишилося лише три, два з них поранені», - повідомив Арестович.

Також Арестович розповів, що противник знизив кількість ракетних ударів.

«Протягом доби він практично уникав застосування пілотованої авіації і перейшов до застосування БПЛА для ведення розвідки. Але повітряні сили і армійське ППО ЗСУ нищить їх і знищили протягом доби декілька таких апаратів. Включно з крилатими ракетами,» - повідомив Арестович.

Нагадаємо, російські військові все частіше переходять на бік України, щоб взяти участь у боротьбі проти диктаторської влади РФ. Про це розповіли в українській розвідці.

Згідно з повідомленням, дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна.

Нагадаємо, у військових РФ почалися нові проблеми, дані розвідки.

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