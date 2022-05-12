ЗМІ з посиланням на джерело у розвідці повідомляють, що росія втратила ще один корабель.

Російський флот міг втратити ще один корабель у Чорному морі. Це судно, яке займалося тиловим забезпеченням проекту 23120. Таких в Росії тільки два - Всеволод Бобров і Ельбрус. Однак, поки не ясно, яке з двох вийшло з ладу.

Про це 24 каналу повідомили джерела в українській розвідці.

Також є інформація, що корабель рухався в напрямку острова Зміїний. За попередньою інформацією, в ніч на 12 травня судно тилового забезпечення з невідомої причини загорілося. Потім російські окупанти почали проводити операцію з порятунку екіпажу корабля.

"Півночі обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалося і судно таки пришвартували в порту. Як надовго корабель вийшов з ладу, невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати", - пише видання.

Варто відзначити, що кораблі проекту 23120 вважалися новітніми в своєму класі, так що навіть тимчасова втрата такого корабля, особливо під час війни, є для окупантів критичною.

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