Російський флот міг втратити ще один корабель у Чорному морі. Це судно, яке займалося тиловим забезпеченням проекту 23120. Таких в Росії тільки два - Всеволод Бобров і Ельбрус. Однак, поки не ясно, яке з двох вийшло з ладу.
Про це 24 каналу повідомили джерела в українській розвідці.
Також є інформація, що корабель рухався в напрямку острова Зміїний. За попередньою інформацією, в ніч на 12 травня судно тилового забезпечення з невідомої причини загорілося. Потім російські окупанти почали проводити операцію з порятунку екіпажу корабля.
"Півночі обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалося і судно таки пришвартували в порту. Як надовго корабель вийшов з ладу, невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати", - пише видання.
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Варто відзначити, що кораблі проекту 23120 вважалися новітніми в своєму класі, так що навіть тимчасова втрата такого корабля, особливо під час війни, є для окупантів критичною.
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