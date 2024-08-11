Україна планує захопити в полон якнайбільше росіян, щоб потім використати їх для обміну на своїх військовополонених.

Вторгненням у Курську область Україна може переслідувати ще одну мету – захопити в полон якнайбільше росіян, щоб потім використати їх для обміну на своїх військовополонених.

Про це пише Bild, зазначаючи, що українське керівництво все ще прямо не прокоментувало просування ЗСУ на російській території.

Однак у своєму вечірньому відеозверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський подякував солдатам, які взяли російських військових у полон, заявивши, що це надзвичайно важливо і за минулі три доби особливо результативно, - зазначає видання.

"Якщо обмінний фонд буде поповнений, можна буде звільнити ще більше українських полонених. З початку наступу в Курській області з'явилося кілька відеозаписів, на яких знято групи російських солдатів, які здали в полон, серед яких, зокрема, прикордонники", - зазначає Bild.

Джерело: Bild .

Нагадаємо, у Курській області тривають бої щодо яких українське командування продовжує мовчати.

У свою чергу військові аналітики повідомляють, що один із населених пунктів вдалося зайняти без бою.

Тим часом британські аналітики припускають, що наступ у Курській області РФ має три ключові цілі України. Видання The Telegraph зазначає, що одна з них – відволікання росіян від наступу на Донеччині.

Друга мета - сприяння внутрішньому розбрату в Росії. Третя мета – сприяти переговорам щодо обміну територіями. Мовляв, займаючи російську територію, використовувати це як засіб впливу на Москву.

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