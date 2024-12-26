У ніч на 26 грудня Росія вдарила по Україні, використовуючи десятки ударних безпілотників.

У ніч проти 26 грудня Росія запустила 31 ударний БпЛА «Shahed» і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Міллерово, рф.

Сили ППО ліквідували 20 одиниць, ще 11 безпілотників-імітаторів було локально втрачено, повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок атаки в деяких регіонах країни застосовано графіки відключення світла, але незабаром у ДТЕК опублікували оновлення.

В Україні 26 грудня слід очікувати на введення аварійних обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів, бізнесу та підприємств.

Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Побутовим споживачам відключатимуть світло по півтори черги в період з 8:00 до 17:00. Потім до 21:00 очікується одна черга відключень.

Бізнес та підприємства отримають графіки обмежень з 7:00 до 22:00.

Відключення електроенергії в Україні обумовлено пошкодженням енергооб'єктів внаслідок ворожої масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

У Києві та області, Дніпропетровській та Одеській областях очікуються кілька черг відключень.

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