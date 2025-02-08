У ніч проти суботи, 8 лютого, повітряну тривогу оголошували в багатьох областях України через загрозу ударних безпілотників.

Зокрема, у столиці України лунали вибухи, працювала ППО.

Окупанти запустили Україною в ніч на суботу, 8 лютого, більше сотні дронів.

139 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

ППО збило 67 дронів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. 71 російський дрон-імітатор був локально втрачений.

ППО працювала у 14 областях України: Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

Внаслідок ворожої атаки фіксуються пошкодження у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Київській областях, повідомляють Повітряні сили.

У Херсонській області протягом доби через російську агресію загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, противник зруйнував два багатоповерхівки та сім приватних будинків.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, у тому числі пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

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