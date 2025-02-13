У ніч на 13 лютого Росія запустила проти України 140 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів.

Дрони атакували Україну з п'яти напрямків, про це повідомляють у Telegram-каналі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Ворог запускав безпілотники з напрямків російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на дев'ять ранку підтверджено збиття 85 дронів та безпілотників інших типів у межах Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської та в інших областях.

52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Одеська та Харківська області.

Російська армія у четвер, 13 лютого, атакувала місто Суми. Ворог атакував дронами літній сектор.

Про це повідомляє Сумська Обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 13 лютого, вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумської області, застосувавши безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.

Сумська ОВА повідомила, що росіяни направили дрони на приватний житловий сектор. Наслідки атаки росіян уточнюються.

За даними ОВА, вночі у небі над Сумською областю захисники збили вісім ворожих дронів.

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