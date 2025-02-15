Росіяни у телеграм-каналах повідомляли, що ППО РФ нібито збиває невідомі дрони в районі місцевих нафтобаз (НПЗ), передає Politeka.net.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Телеграм-канал SHOT інформує, що за словами місцевих жителів вибухи почалися приблизно о 03:15 за місцевим часом.

Паралельно місцеві писали про яскраві спалахи в небі та стверджували, що система протиповітряної оборони нібито знищувала дрони на підльоті до місцевого НПЗ у Красноармійському районі.

Звуки вибухів було чути в Кіровському районі міста і в населеному пункті Краснослобідськ.

Як передає Політека, в соцмережах було опубліковано відео, де явно чутно один із потужних вибухів у Волгограді.

SHOT пізніше додав, що над містом прогриміло понад 15 вибухів, які не припинялись протягом 45 хвилин.