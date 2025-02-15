Росіяни у телеграм-каналах повідомляли, що ППО РФ нібито збиває невідомі дрони в районі місцевих нафтобаз (НПЗ), передає Politeka.net.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Телеграм-канал SHOT інформує, що за словами місцевих жителів вибухи почалися приблизно о 03:15 за місцевим часом.
Паралельно місцеві писали про яскраві спалахи в небі та стверджували, що система протиповітряної оборони нібито знищувала дрони на підльоті до місцевого НПЗ у Красноармійському районі.
Звуки вибухів було чути в Кіровському районі міста і в населеному пункті Краснослобідськ.
Як передає Політека, в соцмережах було опубліковано відео, де явно чутно один із потужних вибухів у Волгограді.
SHOT пізніше додав, що над містом прогриміло понад 15 вибухів, які не припинялись протягом 45 хвилин.
Крім того, вранці, 15 січня, дрони атакували Калузьку область Росії, в результаті атаки на території промислового підприємства в Дзержинській області спалахнула пожежа.
За словами очевидців, як пише SHOT, близько шостої години ранку в регіоні було чути близько 4-5 вибухів і стрілянину.
Відомо, що через атаку загорівся промисловий об'єкт, проте точний населений пункт, де це сталося, в рф не називають.
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