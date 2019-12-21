Дивіться, яка погода буде 31 грудня та на Новий рік

Синоптики повідомили українцям, яка погода випаде на Новий рік, 31 грудня.

Згідно з прогнозами, Україна зустріне 2020 рік дуже різноманітно. Сайт "Метеопрог" повідомляє, що напередодні свята варто готуватися до сильних заморозків і дощів.

У Києві 31 грудня 2019 року обіцяють рясні опади - випаде сніг з дощем. Температура може коливатися від -4 до +2 градусів при помірному вітрі.

За прогнозами метеорологів, у Сумах і Полтаві будуть заморозки (близько -2 градусів), а також справжній зимовий сніг.

Як очікують синоптики, в Харкові температура увесь день буде триматися на нульовій позначці термометра, але вночі може похолодати до -3. При цьому у другій половині дня прогнозують сніг або мокрий сніг.

У Черкасах 31 грудня почнеться з заморозків (-4 градуси). Але протягом дня метеопрогноз обіцяє потепління до нуля. Очікуються опади у вигляді дощу. У Запоріжжі Кропивницького та Дніпрі прогнозують нульову температуру і мокрий сніг з дощем.

У Миколаєві вдень обіцяють теплу погоду - до +3 градусів. Але з дощем аж до самого Нового року. Аналогічна погода буде і в Херсоні. В Одесі очікується ще більш тепле свято - до +4 градусів вдень і ввечері. Настрій відпочиваючим може зіпсувати дощ. У Вінниці, за спостереженнями експертів, буде -5 градусів вночі і +2 вдень. Можливі опади у вигляді дощу зі снігом.

У цілому, тепла погода прогнозується у всіх західних областях. У Львові очікується справжня відлига: до +8 граудусов вдень і +4 - ввечері. У Луцьку має бути так само тепло, але з дощами. В Івано-Франківську - дощитиме і до +6 градусів.

Синоптики розраховують, що так само тепло буде і в Чернівцях. Городяни зустрінуть Новий рік при температурі +5 градусів, без снігу, але під хмарним небом. В Ужгороді та Хмельницькому очікується температура від -2 до +2 градусів, прогнозують рясні дощі. У Тернополі - дощитиме, від -4 до +3 градусів.

У Рівному та Луцьку очікуються невеликі дощі, температура повітря коливатиметься від -4 до +8 градусів. У Житомирі та Чернігові, за даними метеослужби, вночі будуть морози (до -5 градусів), але ближче до Нового року на вулиці потеплішає до +3 градусів. Можуть пройти дощі.

У Криму дощитиме і прохолодно - від -5 до +2. У Донецьку і Луганську очікується 0 на термометрах і мокрий сніг під Новий рік.

Наталка Діденко опублікувала у Facebook свій прогноз. Вона попередила киян про небезпеку: через заморозки в столиці може бути ожеледь. За її даними, снігу на Новий рік чекати не варто. Невеликий снігопад може пройти 29 грудня.

Народні синоптики чекають, що сніг можна буде побачити по всій Україні за кілька днів до Нового року. Так Леонід Горбань повідомляє, що в грудні рясні снігопади пройдуть з 22 по 24, а потім з 27 про 29 числа. У багатьох регіонах замети протримаються до самого Нового року.

Гідрометцентр також припускає, що снігу в свято не буде. За даними служби, снігопад може накрити тільки Карпати.

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