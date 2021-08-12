Зірки "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили спільним фото

Дві талановиті співачки, які потрапили на шоу "Жіночий Квартал" здружилися ще до цього, пише Politeka.net.

В одному з інтерв'ю дівчата розповіли, що познайомилися на проекті "Голос країни". Того дня обох покликали в один бекстейджний кадр - у них були сукні з відкритими спинами.

Віра вважає, що в колективі є здорова конкуренція, а всі претензії один до одного не варто замовчувати, їх потрібно обговорювати. За словами Кекелії, з часом вони з Адамчук навчилися говорити про образи і визнавати свої помилки.

Як зазначає Марта, вони з подругою доповнюють одну одну, і навіть можуть закінчувати думки або в один і той же момент надсилати однакові повідомлення.

Також Адамчук поділилася, що зараз разом з Вірою вони знаходять в собі сили мирно врегулювати будь-який прецедент.

Такій дружбі можна тільки позаздрити.

У групі "Жіночого кварталу" поділилися спільним знімком зірок, де вони позують на пляжі під час відпочинку і посміхаються, обнявшись.

"Дружба прикрашає🤍 🖤", - написали автори поста.

За дві години пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "❤️", - написали шанувальники.

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