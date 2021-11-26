Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, засвітився на галасливій вечірці в Одесі - кадри злили в Мережу.

Так, 48-річний Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своєю командою і мамою, яку грає актриса Інна Білоконь, виступив на сцені Аркадії в Одесі. Відповідними кадрами поділилися в Інстаграм очевидці, передає Politeka.net.

Примітно, що артистку запросили виступити не на весіллі й не в нічному клубі, а казино, діяльність яких легалізували в нашій країні зовсім недавно.

На кадрах видно, як натовп веселиться під відомий хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо". Народ знімав на камери, як артистка дає жару на сцені.

"Добре! Все буде добре!

Все буде добре, я це знаю, знаю!

Добре! Все буде добре!

Ой відчуваю я, дівки, загуляю, ой загуляю!", - співала Сердючка й танцювала зі своєю мамою.

Відомо, що після концерту Данилко казино розіграло серед гостей 5000 доларів. Чи дотримувалися карантинних правил під час заходу в "червоній" Одесі, важко сказати, так як люди в кадрі стоять спиною до камери і немає можливості розглянути, чи є маски на їхніх обличчях.

Нагадаємо, Данилко скасував Новорічний виступ через серйозну хворобу, Білокінь теж дісталося: "о 3 годині ночі..."

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