Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, засвітився на галасливій вечірці в Одесі - кадри злили в Мережу.
Так, 48-річний Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своєю командою і мамою, яку грає актриса Інна Білоконь, виступив на сцені Аркадії в Одесі. Відповідними кадрами поділилися в Інстаграм очевидці, передає Politeka.net.
Примітно, що артистку запросили виступити не на весіллі й не в нічному клубі, а казино, діяльність яких легалізували в нашій країні зовсім недавно.
На кадрах видно, як натовп веселиться під відомий хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо". Народ знімав на камери, як артистка дає жару на сцені.
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"Добре! Все буде добре!
Все буде добре, я це знаю, знаю!
Добре! Все буде добре!
Ой відчуваю я, дівки, загуляю, ой загуляю!", - співала Сердючка й танцювала зі своєю мамою.
Відомо, що після концерту Данилко казино розіграло серед гостей 5000 доларів. Чи дотримувалися карантинних правил під час заходу в "червоній" Одесі, важко сказати, так як люди в кадрі стоять спиною до камери і немає можливості розглянути, чи є маски на їхніх обличчях.
Нагадаємо, Данилко скасував Новорічний виступ через серйозну хворобу, Білокінь теж дісталося: "о 3 годині ночі..."
Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню: "навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже"
Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки насмішила українців домашніми кадрами: "Ось це зоопарк"