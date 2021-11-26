Співачка Мішель Андраде, яка стала зіркою шоу "Орел і Решка", показала себе в новому образі, порадувавши фанатів в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде, яка є популярною вітчизняною співачкою і підопічною продюсера Олексія Потапенка (Потапа), в новому сезоні стала ще й ведучою шоу "Орел і Решка". Нещодавно зірка випустила нову пісню "Без сну" і продовжує радувати фанатів всім цікавим в Instagram.
Зірка на нових фото була в незвичайному вбранні. Як виявилося, Мішель пофарбувала волосся в яскравий колір.
"Полюбила червоний колір", - написала Мішель.
У родині Алли Пугачової емоційно висловилися про трагедію, яка потрясла країну: "душею з вами"
В українців за борги почали відбирати майно, що треба знати: "Бідний народ"
Гривня стрімко котиться вниз: Нацбанк оголосив новий курс долара
Масштабна трагедія в Росії, число жертв перевищило 50, багато поранених: "Вставай, не лежи!"
Не стало радянського співака, чий голос звучав на головних світових сценах: "Його любили абсолютно всі"
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Розрив", "клас", "любов", "він вам дуже йде", " тобі шалено йде!", "Богиня, це ж добре", "Мішель, тобі йде чорний колір, червоний-це жах", " як рука?", "Чудова, красуня Мішель Андраде!!!!!".
Нагадаємо, Мішель Андраде проговорилася про свій роман після розриву з Ломакіним
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраде зізналася, яка хвороба її наздогнала на зйомках
Також Politeka писала, що Мішель Андраде розкрила, на що витратить гонорар за зйомки в "Орел і Решка"