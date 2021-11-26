Співачка Мішель Андраде, яка стала зіркою шоу "Орел і Решка", показала себе в новому образі, порадувавши фанатів в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде, яка є популярною вітчизняною співачкою і підопічною продюсера Олексія Потапенка (Потапа), в новому сезоні стала ще й ведучою шоу "Орел і Решка". Нещодавно зірка випустила нову пісню "Без сну" і продовжує радувати фанатів всім цікавим в Instagram.

Зірка на нових фото була в незвичайному вбранні. Як виявилося, Мішель пофарбувала волосся в яскравий колір.

"Полюбила червоний колір", - написала Мішель.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Розрив", "клас", "любов", "він вам дуже йде", " тобі шалено йде!", "Богиня, це ж добре", "Мішель, тобі йде чорний колір, червоний-це жах", " як рука?", "Чудова, красуня Мішель Андраде!!!!!".

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