На шоу "Маска" Андрій Данилко змусив своїх колег зіркових детективів похвилюватися-цікаві фрагменти показали на офіційній сторінці в Instagram.

Кумедна ситуація трапилася в одному з випусків шоу, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це вже якийсь дурдом у нас... Ти наш колега, ти повинен з нами ділитися", - обурилася Настя Каменських.

Схоже, що Андрій Данилко раніше за інших зіркових детективів розгадав одного з персонажів, проте вирішив не повідомляти своїх здогадок.

"Думайте, думайте, думайте... Яке прекрасне почуття, коли ти знаєш, а всі мучаться», - сказав він.

"Чий секрет зберігає Андрій Михайлович і не ділиться з нами? Може, в цю суботу ми нарешті дізнаємося!» ,- сказано в підписі до ролика.

Глядачі зізналися, що вони заінтриговані, і чекають нового випуску шоу.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню:"навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже".

Як повідомляла Politeka, "Повинна бути Тіна Кароль": у незвичайній пальчику на "масці" розгледіли відому співачку.

Також Politeka писала, що Полякова довела Данилка і Винника безпардонними витівками на "масці": "Він мене помацав".