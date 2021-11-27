На шоу "Маска" Андрій Данилко змусив своїх колег зіркових детективів похвилюватися-цікаві фрагменти показали на офіційній сторінці в Instagram.
Кумедна ситуація трапилася в одному з випусків шоу, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Це вже якийсь дурдом у нас... Ти наш колега, ти повинен з нами ділитися", - обурилася Настя Каменських.
Схоже, що Андрій Данилко раніше за інших зіркових детективів розгадав одного з персонажів, проте вирішив не повідомляти своїх здогадок.
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"Думайте, думайте, думайте... Яке прекрасне почуття, коли ти знаєш, а всі мучаться», - сказав він.
"Чий секрет зберігає Андрій Михайлович і не ділиться з нами? Може, в цю суботу ми нарешті дізнаємося!» ,- сказано в підписі до ролика.
Глядачі зізналися, що вони заінтриговані, і чекають нового випуску шоу.
Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки розсекретив нову пісню:"навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже".
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