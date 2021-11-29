Відома молдавська співачка і мама артиста Дана Балана, який був суддею на шоу "Голос країни", Людмила Балан влаштувала танці в короткій сукні серед поля.
Як передає Politeka.net, Людмила Балан є відомою молдавською співачкою. Вона також прославилася як телеведуча. 63 - річна співачка є мамою популярного артиста - Дана Балана, який кілька сезонів був суддею "Голос країни".
Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Людмила Балан у різних коротких сукнях танцює посеред поля під свою пісню. Варто відзначити, що співачці 63 роки та вона моложаво виглядає (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Чудової всім неділі!", — побажавши Людмила Балан.
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Шанувальники співачки залишили безліч коментарів під відео: "Молодець!", "Красива. Браво!", "Красива пісня і кліп!", "Люби, мрій, радій життю", "Супер", "На повторі", "Яка краса".
Також, в коментарях пишуть щодо останніх відносин Дана Балана: "Шкода що Дан втратив таку жінку, але нехай будуть щасливі обидва".
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