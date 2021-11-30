Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який знову стане суддею на шоу "Голос країни", підкорив шанувальників сяючим виглядом на фото.

Днями стало відомо, що лідер "Океанів" знову стане тренером на шоу "Голос країни" після п'ятирічної перерви, передає Politeka.net. Артист на шоу збирається розкривати таланти.

Зараз же співак продовжує багато працювати, не забуваючи робити пости в Instagram. На сторінку української знаменитості підписані 97,7 тисяч користувачів мережі.

Святослав Вакарчук у новому пості підкорив своїх шанувальників сяючим виглядом. У коментарях деякі зазначили, що причиною "свіжого" вигляду співака стали приємні зміни в особистому житті.

"Ви світитеся від великої любові і великого щастя!!! 💫 💞 💞 💞 💞 💫 сяють очі яскравіше за зірки на небі🕊", " деякі красені чим старше, тим симпатичніше😂", "спасибі тобі, що ти знову співаєш", "кіт, що ти твориш?!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Яка краса 😍", " де Марія? У Цюріху?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в сюжеті ЖВЛ повідомили, що у серпні Святослав Вакарчук став батьком - нібито йому народила сина продюсер Євгенія Яцута.

А за два місяці до цього співак оголосив про розлучення з дружиною, з якою прожив близько 20 років.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" видав правду про розлучення з дружиною, з якою прожив 20 років

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