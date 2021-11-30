Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі у своєму незвичайному образі для червоної доріжки підкорила шанувальників нев'янучою красою.

Як пише Politeka.net, 46-річна Анджеліна Джолі продовжує вражати фанатів по всьому світу своїми розкішними образами. Після розлучення з Бредом Піттом актриса якийсь час вела більш потайний спосіб життя, проте в останні роки вона знову стала зніматися в нових проектах і з'являтися на світських заходах.

Нещодавно Джолі привернула увагу незвичайним чином, який вибрала для появи на червоній доріжці фільму «вічні». Знімок актриси з цієї події з'явився на одній з її фан-сторінок в Instagram.

Головною родзинкою образу актриси стала незвичайна золота прикраса на підборідді. Воно являло собою каффу, яка фіксувалася в роті за губою і притискалася до нижньої частини підборіддя Енджі.

Разом з великими золотими сережками і чуттєвим макіяжем очей цей аксесуар робив образ актриси дуже привабливим.

Шанувальник Джолі не змогли пройти повз її фото, зробленого великими планом.

"Прекрасний образ, мило!!!", "Очі буквально гіпнотизують. Я думаю, ти можеш заглянути глибоко в свою душу", "просто чудова", "справжня краса", "найкрасивіша жінка в світі", "красива принцеса", - пишуть люди.

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