Відома українська співачка і головна героїня другого сезону "Холостячки" Злата Огневич повернеться на шоу "Маска" після своєї яскравої перемоги в його першому сезоні.

Як пише Politeka.net, про це повідомляється в новому пості на сторінці проекту в Instagram.

Як відомо, Огневич перемогла в першому сезоні "Маски", виступаючи в розкішному образі золотого "Сонця" з незвичним "німбом" з пір'я навколо голови.

Однак, на цьому історія співачки з проектом не закінчилася. Як стало відомо, Огневич знову візьме участь у зйомках "Маски".

"Неймовірно! Сонце повернеться на сцену гіпершоу МАСКА. У грандіозному шоу "Новорічна МАСКА" виступить переможниця першого сезону-співачка Злата Огневич",- йдеться в публікації.

Українці бурхливо відреагували на цю новину. При цьому багатьох вона не обрадувала.

"Вже не знають куди її запхати! А якщо не чекаємо то ставити мінус", "ну навіщо ви це говорите? Не цікаво буде взагалі", "новина неймовірна, як і Злата", "ні, спасибі! А то виграла вона не справедливо і не чесним способом.... Від мене плюсика не буде", "Ніііііі, тільки не це", "Люблю Злату", - пишуть люди.

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