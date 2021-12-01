Известная украинская певица и главная героиня второго сезона «Холостячки» Злата Огневич вернется на шоу «Маска» после своей яркой победы в его первом сезоне.
Как пишет Politeka.net, об этом сообщается в новом посте на странице проекта в Инстаграм.
Как известно, Огневич победила в первом сезоне «Маски», выступая в роскошном образе золотого «Солнца» с вычурным «нимбом» из перьев вокруг головы.
Однако, на этом история певицы с проектом не закончилась. Как стало известно, Огневич снова примет участие в съемках «Маски».
«Невероятно! Солнце вернется на сцену гипершоу МАСКА. В грандиозном шоу «Новогодняя МАСКА» выступит победительница первого сезона – певица Злата Огневич», - говорится в публикации.
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Украинцы бурно отреагировали на эту новость. При этом многих она не обрадовала.
«Уже не знают куда ее запихнуть! А если не ждём то ставить минус», «Ну зачем вы это говорите? Не интересно будет вообще», «Новость невероятная, как и Злата», «нет, спасибо! А то выиграла она не справедливо и не честным способом.... От меня плюсика не будет», «Нееееет, только не это», «Люблю Злату», - пишут люди.
Напомним, Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.
Как сообщала Politeka, участник шоу "Маска" нарушил правила, разозлив Полякову и Дзидзьо.
Также Politeka писала, что фото нового персонажа шоу «Маска» наделало шума.