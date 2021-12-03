Відома українська співачка, героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, показала шанувальникам, як насправді виглядає її волосся.

Як пише Politeka.net, 35-річна українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу на "СТБ" "Холостячка" Злата Огнєвіч (справжнє ім’я Інна Бордюг) часто публікує світлини у своєму Instagram та розповідає про себе.

Цього разу Злата опублікувала серію фото, де вона позує в джинсах, білому топі та червоному піджаку. Волосся співачки було кучеряве, що дуже незвично для Огнєвіч. У дописі виконавиця зізналася, що саме такий їхній природній вигляд.

"Знайомтесь 😁👧🏻

Це моє натуральне волосся, коли я:

- даю йому відпочинок від стайлінгу;

- роблю перерву від "ботокс-терапії для волосся";

- сушу природним шляхом.

І щоб надати фактуру - наношу сольовий спрей. На відпочинку в ролі сольового спрею - улюблений океан 🌊

Прямі чи кучері? Ось у чому питання 😂", - написала Злата.

Шанувальники написали свою думку щодо цього: " Кудрі довгі-моя ❤️❤️❤️", "Дуже красиво❤️Кудряшки - це завжди так грайливо 🥰", " Дуже класні кучері. Вам дуже йдуть 👌", " Красива❤️❤️", " Дуже пасує 😍😍", " Кудрі дуже вам пасують🔥", " Красуня 😍 я в шоці, що ти кучерява від природи, завжди милувалася ідеально прямим і гладким волоссям 😍", " Кудряшки😍".

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