Відомий телеведучий і головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін показав фото зі своєю дружиною Дариною Квітковою і сколихнув.

Як пише Politeka.net, екс - "Холостяк" Микита Добринін , який цього року став батьком, опублікував новий пост у своєму Instagram.

"Багато чоловіків можуть заробити цілий статок, але тільки деякі можуть і люблячу сім'ю побудувати. Моя сім'я-моя головна вершина і успіх", - написав він.

Такі слова Микити Добриніна викликали бурхливу реакцію.

"Кращі", "золоті слова", "ви супер", "бережіть один одного", "як же красиво сказано 👏 справжній чоловік🔥 приклад для багатьох", "Ви такі молодці", "такі хороші ❤ будьте щасливі", "збережіть це на довгі роки! Постаріти разом, в колі дітей і онуків-це круто! Щастя, любові, благополуччя", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Даша Квіткова і Микита Добринін стали першою парою в Україні, яка змогла зберегти свої стосунки після шоу "Холостяк" і стати офіційно чоловіком і дружиною.

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