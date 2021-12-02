Відомий український телеведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула, який став суддею шоу "Україна має талант", похвалився світлиною зі своїми дітьми.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий показав сімейне фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Сергій Притула в шлюбі з другою дружиною Катериною Сопельник, з якою у них двоє дочок - Соломія і Стефанія. Також у шоумена є син Дмитро від першого шлюбу.

«Тато з роботи прийшов;)))! Усі за стіл», - підписано знімок.

Фолловери не поскупилися на компліменти.

«Мімімі 😍😍😍 здоров'я вам і вашій родині», «Гарних та приємних Вам, Сергію, моментів з рідними❤️. Щоб татка з нетерпінням чекали щасливі дітки», «Найкращий наш ведучий», «Смачного❤а доня так на тата схожа», «Точно татові діти))), які ви гарні», «Яке ж то задоволення, тримати таку малечу на руцях) Ви гарний тато, і діти гарні) Щастя Вам і Вашій родині», - пишуть у коментарях.

Однак питання про те, чи живе з ним син від першого шлюбу Сергію Притулі, схоже, не сподобалося.

«Можете пояснити природу цього питання? Чому це так цікаво?», - відповів він. А потім додав: «Тобто, коли хтось ставить питання мені - це ок, а коли ставлю питання я, то це «незрозуміла реакція»? Прикольно;)). Тоді як я маю дізнаватись те, що мені цікаво;)?»

Нагадаємо, Притула насварив учасницю "Україна має талант", змусивши з ганьбою піти: "Це знущання"

Як повідомляла Politeka, Сергій Притула з дитиною на руках поділився своїм щастям: "Можу спокійно їхати додому"

Також Politeka писала, що суддю "Україна має талант" Притулу впізнали в одному з персонажів шоу «Маска»: «Який крутий»