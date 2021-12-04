У мережі показали, як учасники популярного українського шоу "МастерШеф" не можуть стримати емоцій і починають скандалити та панікувати.

Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Так, на цей раз на ютуб-каналі програми "МастерШеф" опублікували нове відео. На кадрах показують, як учасники проекту не можуть стримати емоцій. Як відомо, конкурсанти знаходяться постійно в стресових ситуаціях і великій конкуренції, від чого їм складно втриматися від такого висловлювання емоцій.

"Рот закрийте всі", - висловився один з учасників шоу.

Також, показали яскравий момент, де одна з учасниць Лілія подумала, що ображають її колегу і заступилася за неї. На проєкті стався скандал.

"Ніколи я не дозволю, щоб хтось мене спробував принизити або образити", - розповів учасник "МастерШеф".

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