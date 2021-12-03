Іво Бобул у соціальний мережах повідомив про смерть Народного артиста України Мар'ян Гаденко, Павло Зібров і Віктор Павлік приєдналися до скорботи.

Як пише Politeka.net, Народному артисту України Мар'яну Гаденку було 66 років. Артист був автором багатьох українських пісень, а також його запрошували до журі українських пісенних конкурсів. Про смерть повідомили прес-служба Чернівецької облради, а також у себе на сторінці Народний артист України Іво Бобул, друг композитора. На сторінці в "Вікіпедії" зазначено, що артист помер від серцевого нападу.

"Сьогодні відійшов у вічність мій друг, побратим, композитор, співак народний артист України Мар'ян Гаденко", - написав Іво Бобул.

Народний артист України Павло Зібров приєднався до скорботи:

"Велика втрата. Моє співчуття родині...",- написав естрадний співак у коментарі під постом Бобула.

Також прокоментував публікацію Народний артист України Віктор Павлік:

"Царство Небесне. Нехай спочиває в Бозі. Ось так от, не знаєш, що буде за 5 хвилин. Господь кращих забирає насамперед".

Народна артистка України Катерина Бужинська теж не залишилася осторонь:

"Світла пам'ять. Співчуваю", - написала співачка в коментарях.

Українці теж приєдналися до скорботи Народних артистів:

"Царство Небесне. Світла пам'ять. Наші сердечні співчуття рідним... Скільки хотілося б сказати, А слів не знайти... Плакати... Просто не хочеться вірити...", "Світла і вічна пам'ять"," Царство Небесне", " Немає слів... Как так. Мар'ян Ілліч".

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