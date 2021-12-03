Иво Бобул в социальный сетях сообщил о смерти Народного артиста Украины Марьян Гаденко, Павел Зибров и Виктор Павлик присоединились к скорби.

Как пишет Politeka.net, Народному артисту Украины Марьяну Гаденко было 66 лет. Артист был автором многих украинских песен, а также его приглашали в жюри украинских песенных конкурсов. О смерти сообщили пресс-служба Черновицкого облсовета, а также у себя на страничке Народный артист Украины Иво Бобул, друг композитора. На страничке в "Википедии" отмечено, что артист умер от сердечного приступа.

"Сегодня отошел в вечность мой друг, собрат, композитор, певец народный артист Украины Марьян Гаденко", - написал Иво Бобул.

Народный артист Украины Павел Зибров присоединился к скорби:

"Большая утрата. Мое сочувствие семье...", - написал эстрадный певец в комментарии под постом Бобула.

Также прокомментировал публикацию Народный артист Украины Виктор Павлик:

"Царство небесное. Пусть покоится в Боге. Вот так вот, не знаешь, что будет за 5 минут. Господь лучших забирает прежде всего".

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская тоже не осталась в стороне:

"Светлая память. Сочувствую", - написала певица в комментариях.

Украинцы тоже присоединились к скорби Народных артистов:

"Царство Небесное. Светлая память. Наши сердечные соболезнования родным... Сколько хотелось бы сказать, а слов не найти... Плачем... Просто не хочется верить...", "Светлая и вечная память", "Царство небесное", "Нет слов... Как так. Марьян Ильич".

Напомним, Нина Матвиенко, Иво Бобул, продюсер Бебешко, Бенюк и другие назвали размер своих пенсий

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